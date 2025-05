Referendum dell'8 e 9 giugno, aperte le richieste ad Asl Vco per il rilascio di certificati medici per l'accompagnamento al voto

In occasione della consultazione referendaria prevista nei giorni di domenica 8 e lunedì 9 giugno, la Sosd di medicina legale della Asl Vco garantirà il rilascio dei certificati medici per ottenere l’accompagnamento al voto fino a lunedì 19 maggio, presso le strutture ambulatoriali della Asl esclusivamente tramite prenotazione telefonica alle segreterie. È dunque possibile contattare la segreteria di Omegna al numero 0323/868.961-360, quella di Verbania al numero 0323/541.436-693 e quella di Domodossola al numero 0324/491.323-625. Solo per la giornata di sabato 7 giugno sarà possibile contattare anche il numero 335.7443574 dalle 8.00 alle 12.00.

Si ricorda che l’elettore non deambulante o portatore di handicap potrà avvalersi dell’accompagnamento al voto anche con un’attestazione medica precedentemente rilasciata dall’Asl per altri fini, o con copia autentica di patente speciale di guida, purché risulti dalla documentazione esibita l’impossibilità o la capacità di deambulazione gravemente ridotta.

Sarà inoltre garantito il rilascio dei certificati utili per il voto domiciliare per i soggetti affetti da gravissime infermità tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano. La richiesta di accertamento domiciliare dovrà pervenire alle segreterie della sosd medicina legale tramite il comune (rivolgersi alle rispettive segreterie) sempre fino a lunedì 19 maggio. La normativa in vigore esclude il rilascio del certificato di accompagnamento al voto ai cittadini affetti da patologia che ne inficia le facoltà mentali.

Per ogni singola richiesta (accompagnamento al voto, voto domiciliare ed uso di apparecchiature elettromedicali) verranno rilasciati certificati separati. Nel caso non vi siano i requisiti sopra elencati il medico non rilascerà la certificazione. L’elettore già in possesso di una delle certificazioni non dovrà ripresentare altra richiesta, fatto salvo il mutamento delle condizioni di cui risulta affetto, poiché la precedente attestazione non è soggetta a scadenza.