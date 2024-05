Paolo Balzardi è cittadino onorario di Antrona Schieranco. L'ha deciso l’amministrazione comunale antronese che gli ha concesso il riconoscimento ‘’per l’instancabile attività di promozione e valorizzazione del nostro Comune, svolta ben oltre la sua funzione istituzionale e per il profondo legame con il nostro territorio nonché per la partecipazione constante alle attività sociali e aggregative in modo attivo e propositivo’’.

Dal 2000 Paolo Balzardi, i cui avi sono originari del paese, veste il ruolo di rappresentante della Regione Piemonte nell’attività di supporto allo svolgimento dei compiti che competono al Segretariato tecnico congiunto del Programma Operativo “Interreg Italia-Svizzera”, sia nella sede di Milano che alla Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, montagna, foreste, protezione civile, trasporti e logistica della Regione Piemonte.

Paolo è figlio di Pier Angelo Balzardi, che con la Democrazia Cristiana fu deputato dall’VIII alla X Legislatura e per 5 anni anche consigliere comunale a Villadossola.