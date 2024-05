Smaltimento di apparecchi e attrezzature elettroniche: il Vco conferma il suo primato regionale nella raccolta pro capite

Secondo il Rapporto regionale sui rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) realizzato dal Centro di Coordinamento RAEE - l’organismo che sintetizza i risultati ufficiali conseguiti da tutti i Sistemi Collettivi che si occupano del ritiro presso i centri di raccolta comunali e i luoghi di raggruppamento organizzati dalla distribuzione e della gestione dei rifiuti tecnologici in Italia - nel 2023 il Piemonte ha raccolto 23.178 tonnellate di RAEE.

Con 8,63 kg/ab (-5,2%), la provincia di Verbano-Cusio-Ossola si conferma ancora una volta prima per raccolta pro capite e tredicesima nella graduatoria italiana. Consolida la seconda posizione con un pro capite di 7,80 kg/ab (+14,5%) la provincia di Vercelli. A favorire la crescita della raccolta provinciale vercellese soprattutto il risultato di elettronica di consumo e piccoli elettrodomestici (R4) che si traduce in un dato pro capite superiore di quasi due kg (+129,4%) rispetto al valore medio nazionale (1,30 kg/ab). Altrettanto virtuosa la provincia di Verbano-Cusio-Ossola la cui raccolta pro capite in questo raggruppamento è quasi doppia (+95,5%) rispetto al dato medio nazionale.

Tutte le restanti province rimangono invece al di sotto della media nazionale: Alessandria si ferma a 5,79 kg/ab (-3,2%) seguita da Asti a 5,39 kg/ab (-0,6%) dove però si raccolgono molte meno lavatrici e grandi bianchi (R2) rispetto al resto del Paese: per la precisione quasi un kg in meno (-42,9%) a testa rispetto al dato medio italiano (2,07 kg/ab). Lo stesso può dirsi per gli abitanti della provincia di Torino, il cui valore pro capite scende a 4,66 kg/ab (-12,1%), e di Biella il cui pro capite sale invece a 4,44 kg/ab (+6,2%), ma non certo per il contributo di R2, la cui raccolta è inferiore di ben oltre un kg a testa (-57,4%) rispetto alla media italiana.