A Domobianca il raduno di auto sportive

All'Alpe Lusentino domenica 12 maggio arriveranno 200 auto sportive tra moderne, d'epoca e youngtimer: Domo Street Crew, il gruppo di amici appassionati di auto, ha organizzato, con la collaborazione di Domobianca, una giornata all'insegna dei motori.

Sul piazzale di Domobianca troveranno spazio le auto partecipanti al raduno: auto sportive moderne, auto d'epoca e youngtimer: tutte tirate a lucide, personalizzate e belle. Sarà l'occasione per ammirarle, ma anche per assistere ad eventi ad hoc, tra tutti la gara per lo scarico più rumoroso. Non mancheranno tanta musica con il dj set, food & drink, e tanto divertimento, oltre ad ospiti a sopresa.