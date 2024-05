Di sicuro questo articolo che parla della possibilità e spesso della necessità di cercare un Parcheggio Malpensa low cost non lascerà indifferenti le tantissime persone che ogni giorno frequentano quell’aeroporto e che per qualche motivo ci vogliono andare in macchina e soprattutto poi la vogliono lasciare e quindi devono trovare un parcheggio e vogliono trovarne uno che non costa troppo.

Anche perché potremmo parlare di quelle persone che già stanno investendo una cifra considerevole per quanto riguarda l'organizzazione del loro viaggio.

E ci riferiamo ai soldi che dovranno spendere per l'acquisto del biglietto aereo sia andata che ritorno e poi i soldi, per esempio, che dovranno spendere per un albergo e soprattutto quando ci devono stare per qualche settimana per vari motivi, siccome è già un investimento economico che potrebbe essere alto non vogliono spendere troppo per il parcheggio.

Poi è chiaro che dipende quanto tempo ci devono stare in quel viaggio e soprattutto dipende se invece non devono andare in quell’aeroporto perché magari arriva un amico o un'amica o dei familiari e quindi ci vanno in macchina a prenderli e non si porranno nemmeno più di tanto il problema economico perché non dovranno lasciarla troppo tempo.

Semmai quello che cercheranno di fare è di trovare un parcheggio che più che essere economico in quei casi deve essere soprattutto vicino al terminal dove arrivano queste persone, perché altrimenti poi ci impiegherebbero troppo tempo ad arrivare in macchina e quando ci sono molti bagagli può diventare un qualcosa di molto pesante.

Anche perché, se poi si trova un parcheggio troppo lontano e quello succede quando magari lo si cerca all'ultimo minuto, il rischio che si perde troppo tempo e siccome già negli aeroporti bisogna investirne per i controlli e magari per aspettare che arrivino i bagagli che abbiamo spedito, se abbiamo un parcheggio vicino quando usciamo perdiamo meno tempo.

Se troviamo un parcheggio troppo lontano dall'aeroporto dobbiamo assicurarci che ci garantisce un servizio di navetta

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte può anche capitare che per qualche motivo siamo costretti a metterci a cercare un parcheggio all'ultimo minuto semplicemente perché non è stato un viaggio organizzato con tanto anticipo e quello può succedere in certe situazioni.

Questo significa che potremmo ritrovarci con un parcheggio che magari non costa tanto che però è molto lontano o abbastanza lontano dal terminal dal quale partiamo.

Per questo motivo a questo punto non possiamo non informarci rispetto ad un servizio di navetta che ci accompagna dal luogo del parcheggio all'aeroporto, che sia un servizio possibilmente gratuito e che sia abbastanza rapido e queste due cose le possiamo chiedere anche a distanza per telefono o per e-mail.

Se il nostro obiettivo è quello di risparmiare come abbiamo spiegato all'interno dell'articolo, è chiaro che, se per cause di forza maggiore, come già spiegato sopra, siamo costretti a muoverci all’ultimo minuto può darsi anche che i prezzi saranno più alti di quelli che ci possiamo aspettare e questo va tenuto in conto.