Al Circolo di Malesco un raduno di auto sportive

Il 25 maggio il Circolo di Malesco ospita un raduno di auto sportive, aperto a tutti gli appassionati e agli amanti dei motori. La giornata inizia alle 10.00 al Circolo per il raduno delle auto, seguito alle 13.00 con un pranzo all’Agriturismo Besana in Val Loana. Alle 15.30, poi, l’esposizione delle vetture e, a seguire, un dj set al circolo di Malesco. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 347 3671059.