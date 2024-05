Trovato uno scheletro a Verampio, potrebbe essere dell'anziano scomparso da Baceno

Intervento nel pomeriggio di sabato in Valle Antigorio per Soccorso Alpino, Sagf, Vigili del fuoco e Carabinieri. Il via vai dei mezzi di soccorso è stato segnalato da alcune persone della zona.

Nella tarda mattinata di ieri un cittadino ha avvisato i carabinieri della stazione di Crodo di aver rinvenuto, in località Case Sparse a Verampio, un teschio umano. I carabinieri eseguìti i primi rilievi sul luogo del ritrovamento hanno avvisato anche il soccorso alpino per le ricerche in zona di eventuali altri resti del corpo. Infatti le successive ricerche hanno permesso di rinvenire il resto dello scheletro con alcuni frammenti di indumenti alla diga di Verampio.

I resti sono poi stati portati presso la medicina legale di Verbania a disposizione del medico legale e dell'autorità giudiziaria. Nessuna informazione ufficiale da parte delle forze dell'ordine, ma sembra che possa trattarsi di Orlando Ghitti, l'anziano scomparso da Baceno a metà aprile.