Premiati gli atleti della Fisi Vco FOTO

Premiazioni di fine stagione della Fisi Vco sabato pomeriggio all’Ipercoop di Crevoladossola. Tanti i ragazzi presenti alla cerimonia che ha visto anche la partecipazione della pluricampionessa mondiale Valentina Greggio. Soddisfatto per la stagione, nonostante la mancanza di neve iniziale, il presidente della Fisi Vco Luca Mantovani.

Ecco l'elenco dei premiati:

Baby Femminile/ Maschile

1 Parravicini Gaia (Domobianca)

2 Di Lenardo Matilde (X Team)

3 Perone Greta (Macugnaga)

1 Calligari Pietro ( Revolution)

2 Valsesia Edoardo (Domobianca)

3 Pesenti Filippo (Nhoa)



Cuccioli Femminile/Maschile

1 Cerini Irene ( Formazza)

2 Bossone Carola (Formazza)

3 Mantino Giorgia ( Domobianca)

1 Valterio Alberto (X Team)

2 Blardone Alessandro ( Revolution)

3 Della Maddalena Jacopo ( X Team)

Sl Ragazze /Ragazzi

1 Trecchi Giorgia (Gozzano)

2 Cervigni Gaia (Revolution)

2 De Nicolo Aurora(Formazza)

1 Zanetti Christian ( Domobianca)

2 Cerioli Leonardo (Nhoa)

3 Villaraggia Andrea (Revolution)



Sl Allieve/Allieve

1 Dolci Azzurra (Revo/Ution)

2 Tabarin/ Alessandra(Domobianca)

3 Arrigoni Serena (Domobianca)

1 Di Lenardo Filippo( (Domobianca)

2 Schivalocchi Rubini Simone (Revolution)

3 De Petris Pollini Riccardo (Domobianca)

3 Ca/Roli Giovanni ( Macugnaga)



Sl Giovani Femminile/ Maschile

1 Benetti Marika ( San Domenico)

1 Fare' Greta. ( Domobianca)

3 Rigoni Martina. (Domobianca)

1 Gian/ Federico. ( Domobianca)

2 De Petris Pollini Gabriele ( Domobianca)

3 Barbaglia Francesco. ( Domobianca)

Super Baby Femminile

1 Feller Annachiara ( Domobianca)

2 Nicola Elena Angela ( San Domenico)

3 Samonini Michela ( Formazza)

Ferrar/ Margherita (Domobianca)

Spotti Matilde (Domobianca)

Valsesia Beatrice ( Domobianca)

Bordin Sofia (Domobianca)

Zanoni Beatrice Honey (Nhoa)

Albieri Linda(San Domenico)

Brusa Giulia ( San Domenico)

Bandini Virginia Grace (Formazza)



Super Baby Maschile

1 Sgarbi Alessio ( Formazza)

2 Guglieminotti Edoardo Dario (Nhoa)

3 Cantamessa Tommaso(Formazza)

Barbieri Erik(Nhoa)

O/Oli Giorgio (Domobianca)

Saltor/O Enrico (San Domenico)

S/Korski Wojtek ( Domobianca)

Pesimena Alberto (Formazza)

Masucci Nicolû (Nhoa)

Tosi Filippo ( Formazza)

Rossini Giorgio (Nhoa)

Cugliandro Andrea ( Domobianca)

Antonelli Pietro (Formazza)

Selvaggini Emanuele(San Domenico)

Cantadore Tiziano ( Nhoa)

Maran Marco ( Domobianca)

Cuccioli Femminile

1 Cerini /Rene (Formazza)

2 Samonjnj Monica ( Formazza)

3 Rigoni Noemi ( Formazza)



Cuccioli Maschile

1 Blardone Alessandro ( Revo/Ution)

2 Cantadore Lorenzo ( Nhoa)

3 Deini Didier ( Domobianca)

Gs Ragazze /Ragazzi

1 Trecchi Giorgia (Gozzano)

2 Campana Beatrice ( Antigorio)

3 Cervigni Gaia (Revolution)

1 Villaraggia Andrea (Revolution)

2 Carone Fabrizio (Domobianca)

3 Castillo Felix ( Domobianca)



Gs Allieve/Allieve

1 Arr/Goni Serena (Domobianca)

2 Tabarin/ Alessandra(Domobianca)

3 Bianchin Marta (Domobianca)

1 Ronchi Filippo( (Domobianca)

2 De Petris Pollini Riccardo (Domobianca)

3 Carone Massimo (Domobianca)

Gs Giovani Femminile/ Maschile

1 Fare' Greta. ( Domobianca)

2 Iacchini Alyssa ( Domobianca)

3 Costa Sofia (Macugnaga)

1 Ca/Roli Giancarlo (Macugnaga)

2 Mattioli Alessio ( Domobianca)

3 Bellini Giacomo ( Revo/Ution)

Ragazze/ Ragazzi

1 Trecchi Giorgia (Gozzano)

2 Campana Beatrice ( Antigorio)

3 Cervigni Gaia ( Revolution)

1 Villaraggia Andrea (Revolution)

2 Zanetti Christan. (Domobianca)

3 Carone Fabrizio. ( Domobianca)



Allieve/ Allievi

1 Arrigoni Serena (Domobianca)

2 Borsotti Yade Andrea (Formazza)

3 Tabarini Alessandra

1 De Petris Pollini Riccardo (Domobianca)

2 Ciapponi Matteo (Revolution)

3 Carone Massimo (Domobianca)

Premiazione Pettorali Leader



Premiazioni Speciali Stagione 2024

Sci Alpinismo

Tonietti Oscar (Sc Anzasca)

Campione Italiano Staffetta Mista U 20

2* Alla Pierra Menta Giovani In Coppia Con Andrea Gaspari

2* Alla Valtartano Ski Alp

3* Al Tour Di Routor Giovani

Radesco Sandro(Anzasca)

Ha Vinto La Coppa Italia Cat. Master

Sci Di Velocità

Valentina Greggio (Ski Valtournenche) Regina Dello Sci Di Velocità

Ha Vinto Per La Sesta Volta La Coppa Del Mondo E Il Quarto Mondiale

Skeleton

Alessia Crippa (Aeronautica)

Per La Sua Partecipazione Ai Mondiali(15*)

E Coppa Del Mondo (11*)

Salto Con Gli Sci

Comazzi Camilla Henni ( Sc Ponte Di Legno)

Ha Partecipato Alle Olimpiadi Giovanili In Corea A Gennaio 2024

Sci Alpino

Rossi Enrico Claudio ( San Domenico)

Ha Vinto I Campionati Italiani Master In Sl/Gs/Sg

1* In Sl Alle Olimpiadi Master

2*In Gs Alle Olimpiadi Master

Ha Vinto La Coppa Italia

5* In Coppa Del Mondo Generale

Valterio Alberto (X Team Ski Race)

Campione Regionale U11 In Gs Al Criterium Regionale Monte Pora

Campione Italiano U 11 In Ski Cross Al Criterium Nazionale A La Thuile

Villaraggia Andrea (Revolution)

Campione Regionale In Sl E Gs

2* Ai Campionati Italiani In Sl

2*Al Criterium Naz.In Sl Alpe Cimbra

2* In Sl Fis Internaz Alpe Cimbra

1* In Sl Al Trofeo Coni

Sci Di Fondo

Matli Gabriele ( Gs Fiamme Gialle)

1* Ai Campionati Italiani Junior Nella 10 Km Ind. Tc A Slingia

7* Ai Mondiali U23 Nella 20km Mass Start In Skating A Planica

10*Ai Mondiali Nella 10 Km Ind.Tc A Planica

Matli Michele (Antigorio)

Campione Regionale Nella Sprint Tl

Cat Senior A Isolacciabalmetti Mauro ( Under Up Ski Team )

2* Ai Campionati Italiani A Pragelato

Nella 50 Km Tc Cat. U23

3* Nella 10 Km Tl U23 Sempre Ai C.I.A Pragelato

2* Classifica Generale Coppa Italia U 23

Harire Sveva ( Anzasca)

Campionessa Regionale In Gk Tl A Schilpario Campionessa Regionale Ind.Tc A Schilpario