Torna il tradizionale motoraduno del Sempione

Come da tradizione la prima domenica del mese di maggio si svolgerà il motoraduno al passo del Sempione, l'immancabile appuntamento che vedrà i bikers svizzeri e italiani incontrarsi ai 2005 metri di altitudine del passo per la messa officiata in tedesco.

La motobenedizione al Sempione è l'evento clou del raduno "Goudron Bike Days" organizzato dal motoclub di Briga che accoglie, da venerdì a domenica, migliaia di appassionati motociclisti tra musica, buon cibo e birra. Al Sempione i motociclisti si ritroveranno domenica 4 maggio per la messa officiata da un prete biker. Non mancheranno momenti musicali e la possibilità di degustare la torta del Sempione.