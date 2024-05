Mattarella firma il decreto agricoltura, un sostegno concreto alle imprese

ll Presidente della Repubblica Sergio Mattarella firma il decreto legge agricoltura: un segnale importante per il mondo agricolo ed una risposta concreta alle richieste della Coldiretti.

“Con questo decreto ci saranno aiuti importanti per le filiere in difficoltà, risposte anche sul tema delle pratiche sleali, con pagamenti più rapidi per gli agricoltori che vengono danneggiati e dove si rafforza il lavoro di Ismea sui costi medi di produzione – spiegano il presidente di Coldiretti Novara-Vco Fabio Tofi e il direttore Luciano Salvadori - Fondamentale era mantenere lo stop al fotovoltaico selvaggio, dopo che per anni Coldiretti ha chiesto l’emanazione del decreto aree idonee sul fotovoltaico a terra. Ora è stato fatto un giusto intervento per fermare le speculazioni dei grandi fondi di investimento che in molte aree del Paese sta mettendo in difficoltà la produzione agricola. Un sostegno, dunque, concreto, per le imprese che stanno già vivendo gli sconvolgimenti del mercato con le guerre e gli aumenti dei costi di produzione”.