"Turismo attivo intergenerazionale": Enaip presenta il progetto che unisce studenti e anziani

Ci sono storie di luoghi e persone che rischiano di svanire per sempre e giovani studenti di turismo che tenteranno di salvarle. È questo lo scopo del progetto “Turismo attivo intergenerazionale”, scritto da Enaip Piemonte e finanziato dalla Regione Piemonte per la realizzazione di interventi ed iniziative connesse all’attuazione del piano per l’invecchiamento attivo.

Gli over 60 sono stati dapprima formati con un corso di alfabetizzazione informatica e poi hanno incontrato gli studenti per raccontare loro storie, leggende e tradizioni. Le narrazioni sono state in seguito organizzate in due percorsi a tappe, digitalizzati e resi fruibili in modalità multimediale, da tutti, grazie ad un QRCode.

Martedì 21 maggio, al Museo dello Spallone di Masera, viene presentato il progetto Turismo Attivo Intergenerazionale per il Verbano. Il programma prevede, alle 14.00, una camminata per i borghi di Masera alla scoperta dei frammenti di memoria storica. Alle 16.00, invece, la presentazione del progetto al Museo, con merenda in compagnia.

L’evento finale del progetto è stato organizzato dagli studenti e dalle studentesse del primo anno del corso Operatore ai servizi di vendita di Enaip Domodossola, che hanno seguito un percorso di formazione sui fondamenti di scrittura documentaristica, ricerca storica e d’archivio, scrittura e conduzione di un’intervista strutturata. Insieme a docenti e formatori hanno infatti realizzato e registrato alcune interviste a storici, ex contrabbandieri e protagonisti delle associazioni coinvolte nel progetto.

Il contenuto multimediale prodotto sarà fruibile tramite QR code lungo il Sentiero dei Fratelli Bevilacqua che collega Masera con la Valle Vigezzo, ad Arvogno, tragitto identificato in collaborazione con l’Associazione Sentieri degli spalloni di Masera.

L’evento è aperto a tutti. Si consiglia un abbigliamento comodo per la camminata. Per informazioni è possibile contattare la Pro Loco di Masera al numero 3338609763.