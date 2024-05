Alagona e Tallone vincono il Triathlon di Mergozzo FOTO e VIDEO

E' andata in archivio l'edizione 2024 del Triathlon Internazionale di Mergozzo. Un'edizione caratterizzata dalle condizioni meteo, che non tanto nella giornata di ieri, quanto nella settimana che ha preceduto l'evento, hanno finito per condizionarla in maniera determinante.

Ci sono voluti tutto l'entusiasmo, la pazienza e la competenza di Dimensione Sport di Giampiero Sblendorio per far si che tutto andasse nel verso giusto. Più di 200 gli atleti al via, con una folta rappresentanza straniera: dalla Svizzera, dalla Francia, dall'Austria. Il successo tra gli uomini è andato ad Andrea Alagona, il ticinese di 24 anni che ha chiuso le frazioni di nuoto, corsa e bici in 3h 49'40''.

Alle sue spalle un habitueè di Mergozzo come Massimo Cigana del Maniro Triathlon, staccato di 6': a chiudere il podio Massimo Barca dell'Ironteam Italia. Tra le donne successo di Michela Tallone in 4h35'20'': medaglia d'argento per la svizzera Mara Solari che ha preceduto la connazionale Petra Vogeli.