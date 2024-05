Alle amministrative di Pieve Vergonte sfida al femminile tra Maria Grazia Medali e Monica Bacchetta

Sarà un testa a testa tutto al femminile quello delle elezioni amministrative a Pieve Vergonte, in programma per l’8 e il 9 giugno. La prima cittadina uscente, Maria Grazia Medali – che ha già alle spalle due mandati consecutivi più diversi altri in anni precedenti - sfida Monica Bacchetta.

Maria Grazia Medali guida la lista “Una Pieve per noi” con Marco Pirone, Mirko Nugo, Gianluca Oberoffer, Valentina Lanti, Delia Alice Bettoni, Luca Dereani, Walter Blardone, Mario Rinaldi, Marco Spadone e Simona Ticozzi.

Monica Bacchetta presenta invece la lista “CondiVisione” insieme a Giuseppe Isotta, Evelina Pirazzi, Roberta Giavina, Marco Blardone, Fabio Falcioni, Orietta Nugo e Giuseppe Gentile.