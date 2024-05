Le Elementari di Crevoladossola pronte per il nuovo anno scolastico FOTO

Dopo lunghi anni di lavoro e non pochi rinvii, la nuova scuola elementare di Crevoladossola sembra essere quasi pronta. I lavori sono conclusi: “La struttura è completa, finita e perfettamente funzionante - spiega il sindaco Giorgio Ferroni - .Nei giorni scorsi l’amministrazione ha approvato una delibera con la quale abbiamo dato mandato all’ufficio tecnico di effettuare le ultime verifiche e il collaudo”.

Nonostante i lavori siano finiti, infatti, bisogna ancora attendere per l’inaugurazione ufficiale: “L’atto di collaudo è completato, ma stiamo aspettando che vengano conclusi gli ultimi passaggi burocratici. Avendo a che fare con una struttura così grande e complessa, si incappa spesso in inconvenienti tecnici, con tanti piccoli aspetti che vanno sistemati e, di conseguenza, richiedono tempo”, spiega il primo cittadino. “Noi stiamo però, tramite la delibera che abbiamo approvato, stiamo cercando di anticipare i tempi di consegna. Anche perché, se da un lato lavoriamo per l’inaugurazione per il nuovo anno scolastico, dall’altro abbiamo necessità di iniziare a trasferire le prime aule il prima possibile”. È infatti in programma un altro intervento, finanziato grazie al Pnrr, alle scuole medie, che devono dunque essere liberate.

La nuova struttura, che ospiterà la scuola primaria, ospiterà anche alcuni spazi a disposizione della comunità. “L’edificio, che sorge sulla vecchia struttura del palazzetto dello sport, è addirittura sovradimensionata rispetto alle esigenze della scuola – spiega Ferroni -. Il progetto prevede quindi di utilizzare alcuni spazi per altri scopi: la palestra potrà essere messa a disposizione anche delle società sportive; stiamo pensando di destinare uno spazio a biblioteca e i terrazzi per l’organizzazione di eventi”.

Inoltre, in vista delle imminenti elezioni, in programma l’8 e il 9 giugno, il sindaco Ferroni comunica che i seggi 2 e 3, che solitamente si trovano alle scuole elementari di Preglia, saranno eccezionalmente allestiti alla scuola materna, per permettere di continuare i lavori.