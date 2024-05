Tour elettorale nel Vco per Carlo Fidanza e Angelo Tandurella

Carlo Fidanza, capodelegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento Europeo e capolista nel nord ovest di FdI insieme a Giorgia Meloni per le elezioni europee dell’8 e 9 giugno, ha trascorso la giornata insieme ad Angelo Tandurella, Capogruppo di FdI a Domodossola e candidato al Consiglio regionale.

Tra le vie del mercato di Domodossola Fidanza ha parlato con cittadini e commercianti e ha raccolto in prima persona le istanze del tessuto sociale ed economico del territorio.



A seguire Fidanza e Tandurella hanno incontrato cittadini, amministratori, rappresentanti del mondo delle associazioni e delle imprese presso l’hotel Corona di Domodossola per poi visitare anche il mercato di Intra a Verbania e confrontarsi con i cittadini del capoluogo.

Così Fidanza: “Anche nel Vco registro il desiderio di una netta inversione di tendenza rispetto alle politiche adottate dall’Europa negli ultimi anni e vogliamo rafforzare Fratelli d’Italia e Giorgia Meloni in Europa proprio per poter finalmente realizzare questo desiderio”.

Continua: “L'auspicio è che si crei un importante asse tra Bruxelles, Roma, Torino e i territori e per questo è importante che i cittadini del VCO sostengano alle elezioni regionali Fratelli d’Italia, che è l’unico partito che può ottenere un seggio per il territorio” ha sostenuto l'onorevole Fidanza.



“Grazie a Carlo per la sua presenza sul nostro territorio e per la volontà di recepirne le problematiche dialogando direttamente con chi lo vive”, le parole del candidato al consiglio regionale Tandurella.