Successo per Remember Sport by Night che ha sconfitto la pioggia

L'obiettivo è stato raggiunto: con i soldi raccolti durante l'edizione di quest'anno di Remember Sport by night sarà possibile realizzare due aule in una scuola in Kenya.

Sabato sera allo stadio Curotti oltre cinquecento sportivi si sono sfidati nei vari tornei, dal tennis al beach volley sino al calcio. Tra un acquazzone e l'altro, si sono disputati tutti i tornei ad eccezione di quelli di padel, in quanto il campo era impraticabile perché bagnato.

"Siamo soddisfatti - commenta Marco Longo Dorni, gestore degli impianti sportivi al Curotti - nonostante il tempo non proprio clemente tutti i tornei si sono svolti regolarmente e abbiamo avuto una buona adesione di partecipanti. Oltre alle sfide tra le squadre, si sono svolti anche momenti dedicati alle arti marziali, allo spinning e al pugilato con le palestre Top Sport e Sport + e con la collaborazione di Corrado Sestito. Siamo riusciti a raccogliere la somma che ci eravamo prefissati per poter realizzare il progetto di costruzione di due aule in una scuola in Africa".