Elezioni, Norma Bianchi in corsa per il terzo mandato a Masera

Torna in corsa per il terzo mandato consecutivo alla guida di Masera Norma Angela Bianchi. La prima cittadina uscente è infatti l’unica candidata alle elezioni amministrative del paese ossolano, in programma per l’8 e il 9 giugno, dopo aver conquistato la vittoria nel 2014 e nel 2019.

Norma Angela Bianchi si presenta con la lista “Tutti per Masera, Masera per Tutti” insieme a Giam- paolo Cesprini, Giuseppe Chilà, Stefano Conti, Arianna Giannini Tomà, Anna Rita Gori, Linda Lorenzone, Luca Pangallo, Emanuele Panziera, Giancarlo Pozzetta, Marco Santin.