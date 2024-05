Pensionamento del dottor Bruno, il comune interviene per aiutare i pazienti a trovare un sostituto

L’imminente pensionamento del dottor Giancarlo Bruno, che il 31 maggio cesserà la propria attività come medico di famiglia, sta creando non poca preoccupazione nei cittadini di Villadossola: molti dei pazienti del dottor Bruno non sono infatti ancora riusciti a trovare un sostituto. Tra le motivazioni, in particolare, la poca disponibilità di posti degli altri medici che operano in città; altri medici, invece, hanno dato la propria disponibilità, che però non è sufficiente per coprire tutta la richiesta.

Anche l’amministrazione comunale di Villadossola esprime la propria preoccupazione, “soprattutto per le persone anziane che hanno difficoltà negli spostamenti”.

“Come comune – si legge in una nota firmata dal sindaco Bruno Toscani - siamo in diretto contatto con la dirigenza Asl per capire come poter essere d’aiuto in questa situazione, come già fatto con i pensionamenti dei dottori Ravandoni e Tommasato negli anni precedenti. Oggi, rispetto ai precedenti pensionamenti, la situazione è diversa: se prima i medici presenti in città hanno assorbito con un notevole sforzo aumentando di molto il limite massimo dei loro pazienti, oggi non è più possibile. Per cercare di garantire e facilitare il servizio abbiamo concesso ad Asl la possibilità di usufruire senza nessun costo di affitto e utenze l’ambulatorio gestito da Auser presso il Centro Culturale la Fabbrica, sperando che in questo modo, sgravando dai costi di gestione i medici, possano essere più propensi ad accettare di svolgere il loro servizio in città”.