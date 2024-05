Csi, Hellas VB Regno di Napoli si conferma campione provinciale

Domenica sera è andata in scena l’attesa finale dei playoff del CSI calcio a 7. La partita tra Hellas VB Regno di Napoli e Arizzano si è giocata sul campo di San Francesco a Verbania, alla presenza di un folto pubblico.

Come da pronostico, la partita è stata molto bella e combattuta, e le due formazioni verbanesi hanno dato tutto per portare a casa l’ambito titolo. Alla fine l’ha spuntata l’Hellas VB Regno di Napolicon il punteggio di 3-2, bissando così il successo della passata stagione e guadagnandosi il pass per la fase regionale.

In precedenza, sullo stesso campo si è disputata la finalissima del Torneo Post-campionato riservato alle squadre Open B. Le protagoniste sono state due formazioni cusiane, Quarna e Old Omegna, con questi ultimi che riescono ad imporsi con il risultato finale di 3-2, dopo un match molto equilibrato.