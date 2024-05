Elia Cosentino campione italiano di K1 per la terza volta consecutiva VIDEO

Elia Cosentino si è confermato campione italiano di K1 per la terza volta consecutiva, in due circuiti differenti. Nella foto, il coach e padre Luca Cosentino posa con il figlio Elia, il quale ha trionfato nella semifinale del campionato nazionale WBFC contro un avversario di 5 kg più pesante e successivamente ha vinto la finale contro il forte rumeno Kevin Hurdubaia. Nonostante un infortunio, Elia ha dimostrato grande cuore, tecnica e determinazione, conquistando ancora una volta il titolo.

Nelle ultime due stagioni, il giovane campione ha anche vinto due titoli europei e, con la vittoria di domenica, porta a casa il terzo titolo italiano nella sua specialità, la K1, che combina pugni, calci e ginocchiate. Elia ha dimostrato competitività anche nella Muay Thai, dove ha affrontato a Milano avversari molto più esperti, rimanendo imbattuto.

"Stiamo seguendo un percorso difficile ma ben ponderato - ha dichiarato il coach Luca Cosentino - .Chiedo sempre a mio figlio quanto sia disposto a sacrificarsi. A me andrebbe bene anche se si divertisse in allenamento o in gare meno impegnative, ma la competizione che abbiamo nel sangue è ancora troppo forte. Vogliamo raggiungere obiettivi sempre più importanti insieme, ma dobbiamo volerlo entrambi."