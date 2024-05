Bios Line guarda a chi fa attività fisica intensa

E’ un integratore alimentare in pratiche bustine e dal gradevole sapore, ideale per chi svolge attività fisica intensa o ha un’alimentazione carente. Principium Aminasten HMB400 fornisce un elevato apporto di aminoacidi essenziali, in proporzione ottimale.

Arricchito con l’idrossiMetilButirrato derivato dalla Leucina e vitamina B1 e B6 aiuta a combattere la stanchezza e affaticamento. Una soluzione preziosa per chi combatte debolezza muscolare, affaticamento e ha un aumentato fabbisogno proteico, come gli anziani o coloro con diete sbilanciate. Senza glutine e lattosio e adatto ai vegani.

E’ un prodotto targato Bios Line, azienda leader nella ricerca e nella realizzazione di prodotti naturali su base fitoterapica per il benessere personale. Bios Line ha chiuso il 2023 con un giro d’affari di oltre 45 milioni di euro.