Tiziano Ferraris 'corre' da solo alle amministrative di Toceno

Era già accaduto all’ultima tornata elettorale, e anche per il 2024 nulla è cambiato: per il comune di Toceno, c’è un solo candidato alla carica di sindaco, e si tratta ancora una volta di Tiziano Ferraris. L’attuale primo cittadino ha già ricoperto il ruolo per tre mandati consecutivi, oltre ad altri mandati in anni passati.

Per le elezioni 2024, Ferraris torna alle urne con la lista “Paesaggio montano” con i candidati consiglieri Ezio Ferraris, Patrizia Testore, Dorino Giorgis, Carlo Giorgis, A. Cantadore, M. Ferraris, Emilio Barbieri, Matteo Bona, Demis Barbieri, Andrea Berini.