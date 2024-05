Scalo Domo II, si intensificano i controlli degli autoarticolati grazie allo scanner mobile

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli fa sapere che sono oltre 60 gli autoarticolati che, dal mese di aprile ad oggi, sono stati sottoposti a verifica allo scalo ferroviario Domo II tra Villadossola e Beura Cardezza. I mezzi provenivano sia dal trasporto stradale che da quello ferroviario, e sono stati controllati congiuntamente dall’ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli e dalla guardia di finanza.

Negli spazi doganali di Domo II viene effettuato il controllo periodico di tutti gli autoarticolati presenti tramite lo scanner mobile in dotazione alla dogana elvetica ed all’analisi delle unità cinofile della guardia di finanza per verificare l’assenza di forme di occultamento di materiali, di valuta e di stupefacenti, con container opportunamente scaricati dal vagone merci per la successiva sottoposizione a controllo.

Per Agenzia delle Dogane, la presenza dell’esperto di radioprotezione dell’ufficio sicurezza sul lavoro ha assicurato che le attività si svolgano nel rispetto delle regole in materia di sicurezza sul lavoro tramite la partecipazione di personale qualificato che ha adempiuto agli obblighi di formazione specifica.