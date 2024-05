Aspettando gli incentivi cresce il mercato auto anche nel Vco

Trend positivo in tutto il Piemonte per il mercato-auto, che è in attesa degli annunciati bonus del Governo, e segno più anche nel Verbano Cusio Ossola, dove si è passati, nel raffronto aprile 2023-aprile 2024, da 207 a 280 macchine messe su strada. Lo dicono gli ultimi dati elaborati e diffusi da Anfia e ministero dei Trasporti. Crescita più consistente per i “cugini” novaresi: da 597 a 757.

Emerge che nei primi 120 giorni dell’anno, è proprio Novara a compiere il balzo più evidente, che da meno di tremila unità (2.926) sale a 3.428, mentre nel Vco le immatricolazioni salgono da 1.032 a 1.194 Più in generale, sorride la nostra regione che – sempre nel raffronto tra aprile 2023 e 2024 – ha raggiunto quota 14.439 unità, rispetto alle 13.273 che erano state registrate in occasione dello stesso mese di un anno fa. L’auto va, dunque, avanti seppur piano, aspettando gli incentivi da Roma che dovrebbero essere imminenti. Nella top 10 delle più vendute in Piemonte spicca come sempre la Panda con 3.067, seguita dalla Ypsilon (901) e dalla C3 (791). L’auto più venduta nel Vco è la Peugeot 206, a Novara la Dacia Sandero.