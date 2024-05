Oms: "In Italia 25% degli adolescenti fa uso di tabacco e nicotina"

Per l’Organizzazione Mondiale della Sanità, che ogni anno celebra il 31 maggio la Giornata Mondiale senza tabacco, il consumo di tabacco è una delle principali cause di morte prevenibili al mondo ed è un importante fattore di rischio prevenibile di malattie non trasmissibili come cancro, malattie polmonari e cardiache.

Quest’anno il tema della giornata è focalizzato sulla necessità di proteggere i giovani dalla promozione di prodotti del tabacco dannosi e anche se la frequenza del fumo di sigaretta sia diminuita nel corso degli anni, è necessario fare di più per salvaguardare questi gruppi vulnerabili.

Secondo i dati del 2022, infatti, in tutto il mondo almeno 37 milioni di giovani di età compresa tra 13 e 15 anni utilizzano qualche forma di tabacco. In Italia il 25% dei ragazzi fra i 13 e i 15 anni fa un uso “misto” delle diverse tipologie di prodotti contenenti tabacco o nicotina (sigarette tradizionali, sigarette elettroniche, tabacco riscaldato).

Il Servizio per le dipendenze dell’Asl Vco - Centro per il Trattamento del Tabagismo sarà presente con i propri operatori presso punti di informazione appositamente allestiti all’interno delle sedi ospedaliere di Domodossola, Omegna e Verbania nella giornata del 31 maggio, dalle ore 8.30 alle ore 12.30, al fine di sensibilizzare la popolazione circa questa tematica e per far conoscere i servizi specialistici dedicati.