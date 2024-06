Anche i cittadini di Villette saranno chiamati alle urne, l’8 e il 9 giugno, per eleggere il nuovo sindaco. Se nel 2019 la sfida era stata a due, per quest’anno l’attuale prima cittadina Monica Balassi non ha rivali: la sua è l’unica lista in corsa.

La lista di Balassi, “Insieme per Villette”, vede candidati consiglieri Pierangelo Adorna, Roberto Adorna, Giacomo Bonzani, Andrea Gnuva, Matteo Gnuva, Placido Pidò, Ivan Ramoni, Rosanna Ramoni, Marzia Rondoni, Anna Tadina.