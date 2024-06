Giornata di avventure e divertimento all'Alpe Lusentino

Domenica 30 giugno 2024, l'Alpe Lusentino ospiterà una giornata speciale interamente dedicata alle famiglie. Dalle 10 alle 17, gli eventi gratuiti, curati dallo staff della Grotta di Babbo Natale e offerti da Domobianca 365, promettono divertimento e avventure per grandi e piccini.

L'incontro con un esploratore guiderà i bambini a caccia di orme di animali, mentre l'arrivo di un gigantesco drago incanterà tutti i presenti. Ci saranno prove di tiro con l'arco, un accampamento celtico con giochi e scene di vita storica, e laboratori creativi per decorare con la sabbia.

All'Alpe Lusentino le famiglie troveranno anche spazi gioco con gonfiabili a tema alpino, pedane elastiche, altalene, una parete di arrampicata per bambini, un'area giochi per i più piccoli, e percorsi per passeggiate e relax. Chi desidera potrà anche provare i percorsi avventura (a pagamento sul posto) o noleggiare un'e-bike.

In occasione della giornata del 30 giugno, chi desidera utilizzare le seggiovie o pranzare al Rifugio Motti potrà usufruire di tariffe ridotte riservate alle famiglie: 12 euro per gli adulti (dai 14 anni) e 10 euro per i bambini (dai 4 ai 13 anni), gratuito fino a 3 anni, per le due seggiovie (dall'Alpe Lusentino al Rifugio Motti a 1250 metri e dal Rifugio Motti all'arrivo della seconda seggiovia a 1650 metri).

Per usufruire della promozione o prenotare il pranzo convenzionato al Rifugio Motti (adulti 24,90 euro, bambini 19,90 euro comprensivo di pranzo e seggiovie), visitare il sito www.grottadibabbonatale.it.