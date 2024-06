Amministrative a Montecrestese: Valerio Finoli sfida il sindaco uscente Renato Punchia

Sono due le liste in corsa a Montecrestese per le elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno, per le quali i cittadini sono chiamate alle urne per eleggere il nuovo sindaco. Il primo cittadino uscente, Renato Punchia, si ricandida al termine del suo primo mandato; a sfidarlo c’è Valerio Finoli.

Renato Punchia si ripresenta alle urne con la lista “Siamo Monte” con i candidati consiglieri Anfonso Russo, Barbara Ferraris, Cristina Pinarel, Davide Daoro, Enzo Baiardi, Lara Baiardi, Mauro Marian, Mauro Saletta, Mauro Senestraro, Monica Cavallini.

Valerio Finoli può invece contare sulla lista “M” al fianco di Angela Migliarini, Angelo Tanferani, Giorgia Cerutti, Ilaria Migliarini, Luigi Punchia, Marco Daoro, Mariagrazia Molini, Michele Lometti, Monica Taddio, Valeria Ferrari.