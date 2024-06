Premia al voto: Paolo Barbetta sfida il sindaco uscente Fausto Braito

Torna in corsa per la quarta volta consecutiva Fausto Braito, attuale sindaco di Premia, per le elezioni amministrative in programma nel comune l'8 e il 9 giugno. Se nel 2019 era stato l'unico candidato, per il 2024 dovrà vedersela con Paolo Barbetta

Braito si presenta alle urne con la lista "Continuare rinnovando Premia" con i candidati consiglieri Augusta Setti, Mauro Bernardi, Marco Bini, Giorgio Della Maddalena, Oreste Di Mare, Silvio Forni, Matteo Martinetti, Oliviero Pace, Massimo Parianotti, Elia Scrimaglia.

Barbetta guida invece la lista "Vivere Premia" al fianco di Gabriella Carabelli, Piero Matli, Monica Guerriero, Silvano Valmaggia, Silvano Rigoni, Andrea Daffara, Mattia Pedroli, Roberto Forni, Michele Panighetti, Michele Moretti.