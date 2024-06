Carabinieri, avvicendamento al comando Regione Forestale Piemonte

Il Generale Castiglia, che andrà a comandare la Regione CC Forestale “Lombardia”, ha ringraziato tutti i militari che hanno lavorato con lui in questi anni nel percorso che ha definito esaltante e di grande arricchimento sia dal punto di vista umano che professionale. Il Generale, fra l’altro, ha avuto il delicato compito di traghettare il personale dal Corpo Forestale dello Stato nell’Arma dei Carabinieri, seguendo, passo dopo passo, la militarizzazione.

Il Col. Cappello, nel suo intervento, ha ringraziato il predecessore per il lavoro svolto e il Comandante Generale dell’Arma per averlo designato quale Comandante in un Ufficio così prestigioso.