Ciclovia del Toce, da fiore all’occhiello a percorso a ostacoli

“La Ciclovia del Toce è uno splendido itinerario che si sviluppa lungo le sponde del Fiume Toce fino al Lago Maggiore”. Così esordisce il sito VisitPiemonte della Regione Piemonte.

La ciclovia sul ponte del fiume Toce però è, non solo impresentabile, ma fuori da qualsiasi condizione di sicurezza. Già da mesi si era limitato, il percorso, con una rete da cantiere arancione ancorata da precari paletti di ferro (per lo più stortati dai passanti che si incrociano sul percorso). Oggi, con i lavori di asfaltatura e il conseguente far west della circolazione, dove ognuno va dove vuole con qualsiasi mezzo (auto contro mano, auto sul cantiere, moto nella ciclabile), la ciclabile, già in precarie condizioni, è diventata un vero pericolo.

Le pezze messe negli anni scorsi, sono ormai divelte e diventano delle e vere trappole, non solo per le biciclette, ma per gli stessi pedoni che si trovano a fare un percorso tra buchi e detriti. Una vetrina a dir poco indecente per una città turistica che dell’ambiente e dell’outdoor fa la sua bandiera.

Chiediamo al Comune, alla Provincia e, se il caso, anche alla Regione, di attivarsi per porre fine a tale indecorosa situazione, fin da subito e con urgenza, per evitare questo scempio e per tutelare la sicurezza dei cittadini. Una nota ironica di colore: con la strada chiusa e senza vie alternative, chi accede alla ciclabile dall’acceso di Feriolo trova, il cartello con divieto di accesso per le biciclette, mentre dall’accesso di Fondotoce non si ha nessun cartello di divieto, assurdo vero?

MoVimento 5 Stelle VCO