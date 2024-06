Voucher scuola, al via le domande

Sono aperte le domande per richiedere il voucher per l’acquisto dei libri di testo, di materiale didattico e di dotazioni tecnologiche per l’istruzione, per i trasporti e le attività integrative inserite nel piano dell’offerta formativa.

La Regione Piemonte, anche per l'anno scolastico 2024/2025, mette infatti a disposizione il sostegno alle famiglie degli studenti che frequentano la scuola dell’obbligo. Possono richiedere il voucher le famiglie degli studenti residenti in Piemonte, iscritti per l’ anno scolastico 2024/2025 a scuole statali e paritarie o agenzie formative accreditate per l’ obbligo formativo. Unico requisito è quello di possedere un Isee per nucleo familiare non superiore ai 26.000 Euro. Le famiglie possono presentare un’unica domanda per il voucher per iscrizione e frequenza (retta scolastica) oppure, in alternativa, per libri di testo, materiale didattico e dotazioni tecnologiche per l’istruzione, trasporti e attività integrative inserite nel piano dell’ offerta formativa.

Nel voucher è compreso il contributo statale libri di testo. Il voucher sarà erogato fino a esaurimento della dotazione finanziaria. Le domande vanno presentate entro le ore 12 del 28 giugno esclusivamente online al link.