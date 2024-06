Trasporti: interrotta da domenica la linea Domodossola-Milano

A partire da domenica 9 giugno e fino all’8 settembre la linea ferroviaria che collega Domodossola a Milano Centrale sarà interrotta a causa di lavori di potenziamento infrastrutturale fra Arona e Domodossola. Gli interventi in programma avranno non poche ripercussioni sul traffico ferroviario, che sarà completamente sospesa nel tratto interessato; i treni circolano invece tra Arona e Milano, con rimodulazioni di orario nella tratta Sesto Calende-Arona a causa di un ulteriore cantiere a Sesto Calende. Tra Domodossola e Arona sarà invece attivo un servizio di bus sostitutivi, che effettuano tutte le fermate previste dai treni.

Trenord invita i passeggeri a tenere conto di diverse indicazioni. Innanzitutto, consultare sempre il sito o l’app di Trenord, dove sono indicate tutte le informazioni in tempo reale. Inoltre, bisogna tenere conto che i tempi di percorrenza dei bus sostitutivi sono diversi da quelli ferroviari, ed è quindi necessario consultare gli orari. Il biglietto o abbonamento di Trenord è invece valido sia per i treni che per i bus: chi parte da stazioni prive di punto vendita o nei loro orari di chiusura può acquistare il biglietto su app e sito Trenitalia o presentandosi al capotreno, dopo l’eventuale salita sul treno ad Arona, senza sovrapprezzo.

Trenord informa anche che sui bus sostitutivi è ammesso il trasporto di biciclette pieghevoli o dispositivi di micromobilità, mentre non sono ammesse biciclette tradizionali; sono sempre ammessi animali domestici di piccola taglia in trasportino e i cani di accompagnamento ai non vedenti.

Sui bus sostitutivi è sempre garantita l’accessibilità ai passeggeri a mobilità ridotta: chi necessità di questo servizio deve segnalare la propria esigenza almeno 24 ore prima della partenza, tramite i numeri 800.90.60.60 o +39.02.32.32.32, attivi tutti i giorni dalle 6.45 alle 21.30. Per i passeggeri a mobilità ridotta sono attivi anche il numero verde Trenord dedicato 800.210.955 (attivo tutti i giorni dalle 8:15 alle 19:45) e la mail disabili@trenord.it.

In allegato il documento contenente tutti gli orari di treni e bus, validi dal 9 giugno all’8 settembre.