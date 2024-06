Ecco i dati dell'affluenza alle 19 nel Vco

Secondo giorno di seggi aperti in Italia e dopo un salita lenta in mattinata delle affluenze, arrivata a poco più del 25%, in serata la percentuale è salita. A livello nazionale per le elezioni europee, alle ore 19, supera di poco il 40%, mentre per le comunali si alza per arrivare al 53,80%.

La percentuale allo stesso orario sale al 47,63% se si considera la circoscrizione Nord Ovest ed è del 48,71% a livello regionale, circa al pari con la Lombardia e di cinque punti avanti rispetto alla Liguria, mentre la Valle d'Aosta di ferma a circa il 36%.

Nel Vco per le Regionali ha votato il 46,75% degli aventi diritto di voto, per le Europee invece l'affluenza alle 19 è stata del 47,89%.

Alle 19 l’affluenza adi votanti alle amministrative di Verbania è stata del 51,33%.

Per tutti i comuni al voto per le amministrrative ne Vco la percentuale di votanti media si attesta sul 53,25%.