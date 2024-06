La prima cosa da dire quando parliamo di servizi post funebri che si sta parlando del ruolo delle imprese in questo settore che comunque il ruolo molto importante per il supporto ad una famiglia che chiaramente si troverà in una fase molto delicata e cioè nel processo di lutto per la perdita di una persona cara che è morta.

Quindi i professionisti in questo settore avranno tante cose di cui occuparsi inevitabilmente per poter aiutare questa famiglia e parliamo intanto del disbrigo delle pratiche burocratiche e quindi di uno dei compiti più onerosi che ci possa essere e praticamente si fa riferimento in poche parole all'espletamento di varie pratiche amministrative legali.

Quindi parliamo per esempio della denuncia di morte o dalla richiesta dello stesso certificato e la comunicazione agli enti previdenziali e anche tutte le pratiche per quanto riguarda i permessi materiali o quelli che riguardano la cremazione se la persona che è scomparsa aveva preso questa decisione e sono molte persone che lo fanno negli ultimi anni.

Poi si tratterà di pianificare e di coordinare i vari aspetti che riguardano la cerimonia funebre sempre seguendo le indicazioni della famiglia e rispettando le tradizioni della persona defunta.

Questo significa, come già dicevamo, scegliere un luogo di scultura o la scelta della camera ardente e l'allestimento della camera mortuaria che è un altro momento molto importante perché bisogna accogliere le persone amiche o dei conoscenti che conoscono appunto la famiglia e anche la persona che non c'era più e vogliono portare un saluto perché magari non possono partecipare al funerale.

Altra cosa molto importante riguarda preparare le comunicazioni per quanto riguarda la necrologia e quindi mettere questi annunci di morte per avvisare la cittadinanza anche rispetto al giorno e alla data del funerale e sono tutte cose che toglieranno molte preoccupazioni e molti impegni ai familiari.

Poi chiaramente ci sono anche dei servizi aggiuntivi che riguardano occuparsi della fornitura di corone e omaggi floreali, o anche predisporre i manifesti e locandine commemorative e sono tutte cose di cui parlare con i vari professionisti della nostra impresa di pompe funebri di fiducia e di riferimento.

Non è strano che molte persone abbiano un'impresa di pompe funebri di riferimento

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte non è strano che molte persone abbiano un'impresa di pompe funebri di fiducia e di riferimento e sempre lo ricordiamo non a caso quando parliamo di questi argomenti.

Non deve essere il massimo, per esempio, per quelle famiglie che vivono in una città da poco tempo e quindi ancora un'impresa non ce l'hanno, o magari hanno dovuto cambiare per qualche motivo perché in quei casi ci si ritrova un po' in difficoltà.

Infatti, poi c'è tanta ansia e tanto caos emotivo e quindi non è facile avere la lucidità per scegliere al meglio e anzi il rischio è di sbagliare in quella scelta.

In questi casi l'unica cosa positiva potrebbe essere se ci sono dei conoscenti o dei vicini di casa di cui ci si fida, così da poter chiedere a loro.