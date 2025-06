Mercato motocicli, maggio fa segnare il – 2%. Male anche il Vco

Per il mercato delle due ruote a motore in Italia, Vco compreso, è ancora un segno meno. Ma ci sono spiragli di risalita. I dati sulle immatricolazioni di maggio 2025, resi noti in questi giorni da Confindustria Ancma, hanno evidenziato un complessivo - 2% sullo stesso mese del 2024. Tuttavia, trainati anche dall’andamento positivo degli scooter, i numeri descrivono un graduale recupero del settore dopo l’affanno dei primi mesi di quest’anno.

Nello specifico, il quinto mese del 2025 ha ridotto il divario rispetto al 2024 chiudendo a -2,03% (il passivo era di - 5,22 ad aprile) e 44.704 veicoli messi in strada. La ripresa è stata trainata, come detto, dal segmento degli scooter che ha incassato un buon +9,44%, pari a 25.335 mezzi targati. Ancora in affanno, invece, le moto che hanno registrato una perdita di 13,37 punti percentuali e 17.899 veicoli immatricolati. Non è decollato, infine, il mercato dei ciclomotori, che ha registrato una flessione del 19,19% sullo stesso mese del 2024, pari a 1.470 unità. Ha sfruttato la coda degli incentivi Ecobonus il mercato delle due ruote elettriche che ha incassato a maggio un incremento dell’8,12% e messo in strada 1.092 veicoli.