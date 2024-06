Ivan Errichiello, è lui l'imprenditore arrestato nelle scorse ore. Il suo interesse per ingenti investimenti a Devero fece scalpore 12 anni fa

E' un volto noto anche nella nostra Provincia l'imprenditore ed influencer arrestato nelle scorse ore per truffa dalla Guardia di Finanza di Verbania. Si tratta di Ivan Szydlik, all'anagrafe Ivan Errichiello. Nel 2012 il suo nome era balzato agli onori delle cronache locali per questioni legate a suoi presunti interessi di investimento a Devero e a Crodo. Errichiello all'epoca dei fatti aveva lanciato pesanti accuse contro diversi esponenti politici locali per quegli affari, ma le sue accuse non furono mai dimostrate e le indagini furono presto archiviate, e naturalmente dei faraonici progetti di cui aveva parlato non se ne fece nulla. A quell'epoca Errichiello era già molto conosciuto nel mondo della notte milanese.

Ora proprio le fiamme gialle di Verbania hanno fatto scattare le manette ai suoi polsi e a quelli del suo braccio destro.

Oggi Errichiello, conosciuto sui social e nel mondo dei reseller di orologi di lusso, come Ivan Szydlik, si occupa di vendite di orologi di lusso, ma anche di social. Errichiello è stato recentemente protagonista di diverse trasmissioni televisive che si sono occupate del boom del mercato degli orologi di secondo polso. E proprio le Iene, la trasmissione Mediaset lo aveva intervistato lo scorso febbraio sul tema degli orologi, ma anche del token di criptovaluta da lui creato, che psare essere oggetto delle indagini che hanno portato al suo arresto odierno.