Lavoro, le opportunità della settimana nel Vco

Il centro per l'impiego comunica che le offerte di lavoro sono pubblicate sul sito IoLavoro. Per informazioni rivolgersi al Centro Impiego di Omegna tel. 0323/1994633 o via mail a candidature.cpi.omegna@agenziapiemontelavoro.it

131953 Bar di Fondotoce cerca barista con contratto a chiamata per sostituzione ferie dei dipendenti. Impegno full time a luglio.

131947 Albergo località San Domenico cerca con urgenza 1 Chef de Rang e 1 barman, gradita esperienza, buona volontà, cortesia e disponibilità full time per la stagione estiva. Possibilità di alloggio.

131783 Azienda metalmeccanica di Anzola d’Ossola cerca 1 addetto/a alle lavorazioni meccaniche, torni, frese e presse. Preferibile esperienza o formazione attinente, contratto iniziale a tempo determinato full time su due turni 06:00/14:00- 14:00/22:00, autonomia negli spostamenti. Retribuzione da valutare in fase di selezione.

131781 Azienda termoidraulica di Fondotoce cerca un idraulico in possesso di qualifica o diploma in ambito tecnico ed esperienza nella mansione. Richiesta patente B. Il livello e la retribuzione saranno commisurati in base alla reale esperienza del/la candidato/a selezionato/a. Si valutano anche giovani da inserire in apprendistato o tirocinio

131776 Ristorante-Pizzeria a Macugnaga seleziona pizzaiolo e cameriere/a di sala per la stagione estiva 2025. Si richiede minima esperienza, flessibilità e disponibilità full time. Contratto a chiamata da luglio, con possibilità di alloggio.

131732 Bar/ricevitoria di Verbania cerca un/a barista. Si richiede minima esperienza, predisposizione alla mansione. Orario per i primi 2 mesi di affiancamento 9.00-16.00; successivamente gli orari definitivi saranno su due possibili turni: lun-ven. 5.30-13.00 oppure 13.30-19.00, sabato 5.30-15.00 oppure 7.00-13.00/15.00-19.00

131712 Azienda chimica di Anzola d'Ossola cerca operatore/trice di impianti chimici. Preferibile esperienza nel settore o formazione tecnica, disponibilità al lavoro al chiuso e idoneità alla movimentazione di carichi. Contratto iniziale di 3 mesi in somministrazione, orario 07:30 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:00, inquadramento CCNL Metalmeccanico.

1131679 Bar/ricevitoria di Domodossola cerca apprendista barista per servizio al banco, colazioni, caffetteria, panini e pulizia locali. Richiesta flessibilità, serietà, autonomia negli spostamenti. Contratto di apprendistato full time su turni, anche nei weekend.

131612 Residenza per anziani di Varzo cerca 4 Operatori Sociosanitari qualificati, disponibili a lavorare su turni e autonomi nel raggiungere la sede. Contratto a tempo indeterminato dopo prova, orario su turni dal lunedì alla domenica. Richiesti empatia, orientamento al paziente e professionalità.

131598 Importante catena della grande distribuzione organizzata seleziona 7 addetti/e per la sede di Gravellona Toce, da inserire part time 24 ore settimanali. Le mansioni riguardano pescheria, macelleria, ortofrutta, cassa e bar. Richiesta minima esperienza e disponibilità su turni nella fascia oraria 6.00–22.00.

131576 Famiglia di Verbania cerca un/a assistente familiare part time per 20h settimanali per assistenza a uomo infermo di 63 anni. Richiesto supporto nell’igiene personale e accompagnamento in attività ricreative. Necessaria discreta forza fisica per spostamenti. Tutte le mattine dalle 8.00-10.00 oppure 9.00-11.00; tre pomeriggi dalle 14.30 alle 16.30.

131573 Ristorante Rifugio di Craveggia cerca personale di sala, si richiede buona volontà, cortesia e disponibilità al lavoro anche nei fine settimana, orario giornaliero dalle 10.30 alle 15.00 circa, non si offre alloggio. Retribuzione di circa 900,00 euro mensili, compreso vitto.

131534 Falegnameria di Piedimulera cerca apprendista falegname full time (lun–ven 8:00–12:00/13:30–17:30) per affiancamento in restauro, costruzione mobili su misura e lavorazioni del legno.

131458 Impresa edile di Ornavasso cerca autista con patente C e CQC merci per trasporto materiali con autocarro QL130 e utilizzo gru. Richiesta esperienza e disponibilità a supporto in cantiere. Contratto full time a tempo determinato con possibilità di stabilizzazione.

131424 Società di servizi cerca personale addetto alle pulizie per supermercato a Domodossola. Richieste serietà, affidabilità ed esperienza. Orario 6:00–8:15 su turni, anche weekend, contratto 3 mesi, circa 400€/mese.

131314 Residenza per anziani a Bannio Anzino cerca addetto/a pulizie per incarico part-time di 25 ore settimanali. Attività di sanificazione ambienti e igiene spazi comuni, con turni distribuiti su tutta la settimana, inclusi i weekend. Contratto a tempo determinato di 6 mesi con cooperativa sociale.

131228 Azienda che si occupa di fornitura ed installazione di infissi di Gravellona Toce cerca un apprendista full time per posizione di posatore. Si richiede possesso patente B ed età per apprendistato.

129240 Azienda che si occupa di fornitura ed installazione di infissi di Gravellona Toce cerca un impiegato tecnico: richiesto diploma di geometra anche senza esperienza. Uso Autocad, gestionale Mago e gestionale preventivi, capacità di lettura disegni tecnici. Possesso patente B. Si valuta anche apprendistato.

131185 Ditta edile di Antrona Schieranco cerca muratore specializzato per lavori di costruzione e ristrutturazione. Richiesta esperienza, patente B e autonomia negli spostamenti. Contratto iniziale a tempo determinato con orario full time.

131184 Bar di Malesco cerca 3 baristi/e per la stagione: accoglienza clienti, servizio ai tavoli e pulizia locale. Preferibile esperienza, richiesta autonomia negli spostamenti. Contratto stagionale full-time su turni, retribuzione netta 1200/1300€.

131074 RSA di Vanzone con San Carlo cerca OSS e infermiere/a, richiesto titolo OSS (anche in corso) oppure 6 mesi di esperienza come badante. Richiesta autonomia negli spostamenti, disponibilità al lavoro su tre turni. Contratto a tempo indeterminato dopo periodo di prova, Retribuzione 1560,00 lordi mensili, prevista mensa interna.

131012 Bar di Antrona Schieranco cerca un cameriere/a stagionale per il periodo da giugno a settembre. La figura si occuperà di accoglienza clienti, servizio ai tavoli e pulizie. Richiesta buona volontà, serietà e disponibilità, conoscenza dell'italiano e autonomia negli spostamenti. Contratto a chiamata con turni di 8 ore.

130997 Residenza anziani a Bannio Anzino ricerca 2 OSS, richiesto titolo OSS (anche in corso) oppure 6 mesi di esperienza come badante. Contratto a tempo determinato 12 mesi, 32 ore settimanali su 3 turni, CCNL Coop. sociali C1/C2, retribuzione lord. €1560/mese.