Viabilità e trasporti |

Lavori sulla SS 659 Valle Antigorio e Val Formazza

Senso unico alternato tra il km 38+070 e il km 39+460

A partire dalle 21:00 di oggi, lunedì 10 giugno, fino alle 05:00 di domani, lungo la SS 659 di Valle Antigorio e Val Formazza verrà istituito un senso unico alternato per consentire lavori di ispezione delle gallerie nel tratto compreso tra il km 38+070 e il km 39+460. Questi lavori, gestiti da Anas e supervisionati dallo Studio ITS Engineering Company, coinvolgeranno tutte le corsie e interesseranno tutti gli autoveicoli in transito. Il cantiere sarà installato in tratti saltuari e avrà una lunghezza non superiore ai 400 metri. Le operazioni di regolazione del traffico saranno gestite tramite impianti semaforici o movieri, per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale.

a.f.