Ad un anno dal voto a Villadossola il gruppo consiliare Uniti per Villa ha deciso di organizzare una serata per illustrare le iniziative attuate, le azioni che si intendono programmare per il prossimo anno e per ascoltare le proposte della cittadinanza.

‘’L’occasione di confronto serve per migliorare i rapporti con tutti i cittadini che hanno a cuore il futuro di Villadossola’’ spiegano i componenti del gruppo.

L’incontro si terrà in sala consiliare giovedì 13 giugno, alle 20 e 30.