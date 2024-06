Torna il Karmageddon, il festival di musica elettronica con artisti internazionali

Nelle ultime settimane si è parlato molto di movida ed eventi per i giovani in Ossola ma non solo, così abbiamo deciso di far parlare i giovani che, da qualche anno, si impegnano per creare attività culturali e musicali nella nostra zona.

Sabato 1 giugno Associazione Karma ha realizzato la Silent Disco in Piazza Mercato - “Abbiamo ricevuto tantissimi complimenti, ma anche qualche commento un po' sgradevole, - ci dicono i ragazzi – poche le critiche costruttive, ma siamo contenti di aver fatto passare una serata diversa a tanti bambini, ragazzi e famiglie.”

“E' da cinque anni che Karma prova a creare qualcosa in Ossola, anche durante il periodo covid abbiamo fatto attività da remoto e in sicurezza, inoltre – continuano i ragazzi – non siamo gli unici a credere nella rivalutazione del nostro territorio, ma ci sono tante altre realtà sul territorio che si impegnano e con cui collaboriamo”.

Il prossimo evento in programma è la terza edizione del Karmageddon, che il 13 luglio animerà il Lusentino. L'anno scorso ha contato oltre duemila presenze e quest'anno, oltre a tante novità, avrà come ospite principale Andruss, dj e produttore messicano che, oltre a suonare nei maggiori festival mondiali è anche riuscito a diventare rilevante nelle classifiche musicali elettroniche globali, raggiungendo il n. 1 nella tabella delle uscite di beatport. Tantissimi ospiti e novità quindi nel festival musicale che durerà 12 ore, dalle 15 di pomeriggio fino le 3 di notte.

Per scoprire tutte le novità e per avere maggiori informazioni vi invitiamo a seguire le pagine social dell'Associazione.

Il video della scorsa edizione: