L'amministrazione comunale ha preso in consegna le nuove Elementari

‘’Venerdì abbiamo preso in consegna la nuova scuola elementare a Preglia, è la fine di un percorso non semplice e per nulla scontato che si conclude grazie all’impegno straordinario di tutta l’amministrazione comunale’’. Così parla il sindaco Giorgio Ferroni che aggiunge: ‘’Abbiamo la necessità operativa di utilizzare fin da subito la nuova struttura e quindi , oggi, dalle 8,15 siano stati nella scuola assieme alle associazioni crevolesi per iniziare a spostare le attrezzature e i mobili scolastici’’.

Venerdì 21, alle ore 21, nella nuova palestra si terrà un concerto. Il titolo della serata è ‘’La prima orchestra siamo noi’’, dedicato alla bande musicali.

‘’Non si tratta dell’inaugurazione ufficiale – dice il sindaco -, questa verrà fatta successivamente con tutti i crismi del caso. Ma vogliamo che questa importante struttura venga messa fin da subito nella disponibilità di utilizzo da parte di tutti i cittadini’’.