Semaforo guasto da mesi: un pericolo per gli automobilisti domesi

Nella serata di ieri, 21 giugno, si è verificato un incidente all’incrocio tra via Castellazzo e via Binda, a Domodossola. L’ennesimo episodio, fortunatamente senza conseguenze per i conducenti delle auto che si sono scontrate, che si verifica in un incrocio che, ormai è evidente, risulta troppo pericoloso.

Soprattutto a causa del semaforo che, se durante la giornata regola il traffico, alle 19 viene spento. Troppo presto rispetto a tutti gli altri semafori cittadini, causando così non pochi pericoli per chi transita tra via Castellazzo, via Binda, via Papa Giovanni XXIII e via Della Silva.

Teoricamente, la motivazione di questo malfunzionamento del semaforo è un guasto, segnalato dal comune. Sono però ormai trascorsi diversi mesi, ma la situazione non è mai cambiata.