Trasquera, riaperta al traffico la SS33 del Sempione dopo i lavori

A partire dalle ore 8.00 di questa mattina, venerdì 25 luglio, è ufficialmente revocata l’ordinanza n. 517/2025/TO che prorogava le limitazioni alla circolazione lungo la SS33 “del Sempione”, nel tratto compreso tra il km 143+000 e il km 143+200 nel territorio comunale di Trasquera. La decisione arriva con l’emanazione della nuova ordinanza n. 529/2025/TO, a firma del Responsabile della Struttura Territoriale.

La revoca è stata disposta in seguito al completo ripristino delle condizioni di sicurezza e di transitabilità del tratto stradale, dove si era verificato nei giorni scorsi un cedimento del piano viabile lungo la corsia in direzione Milano. Per questo motivo, dal 10 luglio era stato istituito un senso unico alternato con impianto semaforico e limite di velocità di 30 km/h, poi prorogato fino al 25 luglio con l’ordinanza n. 517/2025/TO.

Rimane l’obbligo, per gli utenti della strada, di osservare sempre la segnaletica stradale e di prestare attenzione in presenza di eventuali lavori o aggiornamenti futuri sulla tratta.