Nessun rappresentante del Vco in regione: la provincia chiede una modifica della legge elettorale

A poche settimane dalle elezioni regionali, che hanno portato all’elezione di Alberto Cirio a presidente del Piemonte, appare evidente la necessità di una modifica alla legge elettorale, che penalizza più di tutte la provincia del Vco: quest’ultima è infatti l’unica a non avere alcun rappresentante in consiglio regionale. Proprio su questo tema verte l’ordine del giorno che il capogruppo di Italia Viva Centro Riformista per il Vco Stefano Costa proporrà nel prossimo consiglio provinciale.

Il presidente della provincia Alessandro Lana e i suoi consiglieri discuteranno infatti della necessità di rivedere la legge, approvata il 19 luglio 2023, poiché “in termini di rappresentanza la provincia del Vco risulta fortemente penalizzata rispetto alle altre province piemontesi, dall’attuale legge elettorale regionale, come ampiamente dimostrato anche dalle ultime consultazioni elettorali che non hanno consentito di esprimere un consigliere eletto dal sistema proporzionale nella lista circoscrizionale corrispondente all’intero territorio provinciale”, come si lege nell’odg.

Per questo, “il consiglio provinciale impegna il presidente a farsi promotore di modifica di legge regionale 19 luglio 2023 n. 12 attraverso l’inserimento di un comma 4 dell’art. 12 come in seguito specificato ovvero con qualsiasi altro inserimento o modifica di articolato che possa produrre il superamento di questa stortura legislativa e possa così ripristinare condizioni eque di rappresentanza della provincia del Verbano Cusio Ossola, al pari delle altre province, alle prossime competizioni elettorali regionali”.

La provincia chiede dunque che il comma in questione venga modificato come segue: “In deroga a quanto previsto dagli articoli precedenti, nella circoscrizione elettorale corrispondente al territorio provinciale del Verbano Cusio Ossola, il candidato che ottiene il maggior numero di preferenze personali è eletto al consiglio regionale, indipendentemente dal risultato complessivo della lista a cui è collegato. Questa disposizione si applica solo nella circoscrizione elettorale del Verbano Cusio Ossola, in riconoscimento della specificità montana del territorio, come definito dalla Legge 7 aprile 2014 n. 56 e dalla Legge regionale del Piemonte 5 agosto 2020 n. 19. Qualora il candidato con il maggior numero di preferenze personali risulti già eletto secondo le modalità ordinarie previste dalla presente legge, il seggio così vacante viene attribuito secondo le norme ordinarie di ripartizione dei seggi”.