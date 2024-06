Con il gruppo Psallite Deo il nuovo appuntamento con i concerti della Cappella Musicale del Calvario

È in programma oggi, 2 giugno, alle 18.30, il quinto appuntamento della stagione concertistica della Cappella Musicale del Sacro Monte Calvario, e in particolare della rassegna “Pomeriggi in concerto”. La serata si tiene nel santuario del SS. Crocifisso del Calvario, e vede protagonista il gruppo Psallite Deo, composto da Lorena Agosti, voce recitante, Barbara Raccagni, soprano, Attilio Sottini al flauto e Vito Rumi all’organo. L’ensemble propone una meditazione mariana con musiche e testi da Bach a Prizeman.