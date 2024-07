Diana Arrigoni ai campionati italiani Master di Judo

Diana Arrigoni, classe 1965, domenica a Roma si gioca il titolo di campione italiano Master di Judo. L'atleta ossolana, allenata dal maestro Carmelo Guglielmini e portacolori dell'associazione sportiva Judo club Domodossola, parteciperà a Castel Fusarno ai campionati italiani.

Si tratta di una gara molto importante in vista della partecipazione ai mondiali Master in programma in autunno a Los Angeles."Diana è una ragazza con tanta voglia di fare - commenta il suo maestro Carmelo Guglielmini - ed è la testimonianza che il judo è uno sport che si può praticare, anche con ottimi risultati, a qualsiasi età. E una disciplina non violenta e che ti insegna a vivere e a conoscere te stesso".