A Domodossola una serata dedicata a sport e inclusione con Giusy Versace e Francesco Messori

Venerdì 6 Giugno alle 21 all' Unione Montana Valli dell'Ossola si terrà una conferenza dal titolo “Sport e Inclusione”. L'incontro è organizzato dall'associazione Libero Pensiero. Saranno presenti l'atleta paraolimpica e senatrice Giusy Versace. da sempre in prima linea nella promozione dello sport paraolimpico, Pino Iannò presidente dell’Associazione Libero Pensiero e consigliere comunale di Torino, Francesco Messori Capitano della Nazionale Italiana amputati. Interverranno inoltre rappresentanti di associazioni sportive. Modererà l'incontro il giornalista Luca Bilardo.

“Sarà l'occasione - dice il referente del Vco dell'associazione Libero Pensiero Fabio Basta - per per parlare e confrontarci su come lo Sport e i suoi valori siano, soprattutto per le nuove generazioni, strumenti educativi straordinari per puntare all'inclusione e contrastare le discriminazioni. L'associazione è presente in Italia da 15 anni e si occupa di promuovere progetti legati al mondo della disabilità ultimamente sta ampliando la sua attività nel territorio piemontese ”.

Sarà una testimonianza particolarmente toccante quella di Giusy Versace, nell'incontro condividerà la sua straordinaria storia di rinascita, dopo l'incidente che nel 2005 le costò l'amputazione di entrambe le gambe. Il suo intervento toccherà temi fondamentali come la forza di volontà, la capacità di reinventarsi e il valore dello sport come strumento di riscatto personale.