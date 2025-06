La Scuola Tennis Domodossola brilla alla finale del circuito Fitp Junior di Rivoli FOTO e VIDEO

A Rivoli nei giorni scorsi tappa finale del circuito Fitp Junior. E non poteva mancare una rappresentanza della Scuola Tennis Domodossola, a suggello di una stagione fin qui ricca di soddisfazioni con vari trionfi nel circuito provinciale. Federico Spadone ha fatto il fenomeno, vincendo nella categoria orange, mentre Samuele Debiasi ha chiuso al secondo posto nella categoria green. Da sottolineare anche le prestazioni da incorniciare del terzetto formato da Stella Bondi, Giulio Daverio e Leonardo Bassa. Una giornata indimenticabile per il team ossolano, per gli atleti, i tecnici ed i dirigenti.