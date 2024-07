A Domodossola la mostra "Misurare il Tempo e seguire le stelle" di Guido Dresti

Il 13 luglio, nelle storiche sale del rinascimentale Palazzo Silva di Domodossola, verrà inaugurata la mostra "Misurare il Tempo e Seguire le Stelle. Ricostruzioni di Guido Dresti". La mostra, curata dalla Fondazione Paola Angela Ruminelli, presenta 75 straordinarie ricostruzioni di strumenti di misurazione del tempo realizzati dall'appassionato e meticoloso Guido Dresti, originario di Craveggia, Val Vigezzo.

Guido Dresti, noto per la sua meticolosità e precisione, ha dedicato oltre trent'anni alla gnomonica, la scienza che si occupa della costruzione di orologi solari. La sua collezione include modelli di astrolabi, orologi solari poliedrici, quadranti azimutali e orologi meccanici di rilevante significato storico. Tra le sue opere spicca una copia dell’astrario di Giovanni Dondi del XV secolo, una delle poche esistenti al mondo.La mostra sarà visitabile fino al 29 settembre, offrendo un'occasione unica per ammirare l’opera di Guido Dresti.

La visita inizia con un incontro alle ore 17 presso la ex Cappella Mellerio in Piazza Rovereto, seguito da una visita guidata con lo stesso Dresti. Le sale di Palazzo Silva saranno aperte da giovedì a domenica in orari prestabiliti.Per ulteriori informazioni e dettagli su biglietti e orari, è possibile visitare il sito ufficiale dei Musei Civici di Domodossola. La mostra sarà accompagnata da un catalogo illustrato, disponibile per la vendita o consultabile online sul sito della Fondazione Paola Angela Ruminelli.